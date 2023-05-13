«Будут офшоры – будут теракты». Делягин раскритиковал элиты РФ, выводящие деньги

Депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин связал поведение некоторых представителей российских элит, выводивших деньги в зарубежные офшоры, с терроризмом поддерживаемого Западом киевского режима.
«Будут офшоры – будут теракты. Потому что офшорная аристократия, объективно, служит нашим врагам. Будет власть принадлежать офшорной аристократии – будет продолжаться то, что мы деликатно называем «мазохизмом», соответственно, будут теракты. Это части одного целого», – сообщил депутат ГД в Telegram.
По мнению Делягина, пока Россией «правит офшорная аристократия» россияне «будут плакать», а «многие будут умирать».
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал к национализации основных отраслей российской экономики ради поддержания безопасности в условиях военного конфликта и также предложил вернуться к практике конфискации имущества. Подробнее – в нашей статье.