Глава СК Бастрыкин указал на факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что отечественная преступность «молодеет и молодеет», в основном речь идет о правонарушениях, совершаемых подростками и мигрантами.
Во время своего выступления на ПМЮФ-2023 Бастрыкин обратил внимание, что сегодня фиксируются факты жестокости и желания унизить жертв преступлений. По словам главы СК, молодеет и преступность среди лиц, мигрирующих в Россию.
«Были случаи нападения мигрантов группами с целью оскорбления россиян», – подчеркнул Бастрыкин.
Он уточнил, что приезжие не желают изучать русский язык и культуру, а также противопоставляют свою культуру и традиции русским.