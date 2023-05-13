Зеленский попросил папу римского присоединиться к «формуле мира» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил папу римского Франциска присоединиться к «формуле мира», предложенной киевским режимом. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Понтифик принял украинского лидера 13 мая в Ватикане. По словам Зеленского, он объяснил папе римскому, что «формула мира» Киева является единственным вариантом достижения мира.
«Встретился с папой римским Франциском. <…> Пригласил присоединиться к ее («формулы мира». — Прим ред.) реализации», — написал Зеленский.
Папа римский подарил Зеленскому скульптуру в виде оливковой ветви. Глава киевского режима, в свою очередь, презентовал понтифику икону, написанную на бронежилете.