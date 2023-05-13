Немецкие политики, чья позиция противоречит официальной линии властей, навязанной Соединенными Штатами, подвергаются травле в собственном государстве. Об этом пишет газета Bild.
Издание привело в пример главу партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, который посетил прием в посольстве РФ в Берлине, посвященный Дню Победы. Он появился на мероприятии в галстуке с российским триколором. Часть политсилы осудила депутата за это решение.
Однако, как отмечает Bild, Восточная Германия, несмотря на напряженность в отношениях с Россией, выражает симпатию Кремлю. Возможно, это вызвано неприязнью к США.
Ранее в бундестаге сообщили, что гражданам РФ и Белоруссии, уклоняющимся от воинской службы не будут выдавать немецкие визы.