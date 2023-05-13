Bild: неугодные политики подвергаются травле в Германии

Издание привело в пример главу партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, который посетил прием в посольстве РФ в Берлине, посвященный Дню Победы. Он появился на мероприятии в галстуке с российским триколором. Часть политсилы осудила депутата за это решение.