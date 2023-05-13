Экспорт товаров из Белоруссии в Россию вырос за первый квартал на 56,6%

Объем поставок товаров из Белоруссии в Россию вырос на 56,6% в I квартале 2023 года по сравнению с прошлогодним показателем аналогичного периода. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко на совещании руководства правительства по вопросам активизации поставок белорусских товаров в РФ.
По его словам, общий товарооборот между странами увеличился на 22,6%, а экспорт из Белоруссии вырос на 56,6%. Однако, это не предел, добавил премьер-министр.
Головченко отметил, что партнерство с регионами РФ стало намного более активным, и власти Белоруссии ежемесячно принимают двух-трех руководителей субъектов РФ и посещают один-два региона страны.