Папа римский подарил Зеленскому скульптуру в виде оливковой ветви

Папа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Ватикане. Понтифик подарил главе киевского режима скульптуру в виде оливковой ветви.
Зеленский также подготовил для папы римского презент. Он преподнес Франциску икону Богородицы, нанесенную на фрагмент бронежилета.
«Папа заверил в своих постоянных молитвах, о чем свидетельствуют его многочисленные публичные обращения и продолжающиеся мольбы к Господу о мире, начиная с февраля прошлого года», — передает служба печати Святого престола.
Владимир Зеленский отправился в Италию 13 мая. Перед визитом в Ватикан он провел переговоры с президентом республики Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.