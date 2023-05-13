Европа не переживет разрыва с Россией и Китаем одновременно – Пушков

ЕС боится вступать в конфронтацию с Китаем, поскольку не может принести в жертву геополитике торгово-экономические связи со страной. В прошлом году импорт стран ЕС из КНР достиг 626 миллиарда долларов, что составляет 21% от всего европейского импорта – это показывает критическую зависимость от торговли с Китаем.