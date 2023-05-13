Европа не переживет разрыва с Россией и Китаем одновременно – Пушков

Странам Евросоюза трудно определить нужный им алгоритм политики в отношении Китая: они хотят «загнать» КНР в «миропорядок, основанный на западных правилах», но опасаются идти на прямой конфликт, уже испытав один экономический шок от разрыва связей с Россией. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
ЕС боится вступать в конфронтацию с Китаем, поскольку не может принести в жертву геополитике торгово-экономические связи со страной. В прошлом году импорт стран ЕС из КНР достиг 626 миллиарда долларов, что составляет 21% от всего европейского импорта – это показывает критическую зависимость от торговли с Китаем.
«Им уже дорого обошлись энергетический разрыв с Россией и утрата большой части российского рынка. Это был и остается мощнейший стресс для европейской экономики. Второй, куда более мощный стресс экономика стран ЕС не переживет. В этом отдают себе отчет даже немецкие "зеленые"», – отмечает Пушков в Telegram.
Ранее страны G7 заявили о намерении обсудить способы противодействия «экономическому давлению» Китая. Подробнее – в нашей статье.