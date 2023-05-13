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Le Saker Francophone: Вашингтону прилетят пять бумерангов вместо одного из-за их политики

Политика
Le Saker Francophone: Вашингтону прилетят пять бумерангов вместо одного из-за их политики

Соединенные Штаты встретятся с серьезными последствиями собственных действий. Об этом рассказало франкоязычное издание Le Saker Francophone.

По мнению журналистов, сегодня США ведут две войны. Одну — против украинского народа, а вторую — против Глобального Юга. Однако Вашингтон столкнется с пятью бумерангами из-за своих действий, передает «ПолитРоссия».

Первый прилетит от Израиля, который американцы вооружили против мусульманского мира. Вторым аукнется неудачный крестовый поход против Украины, России и Белоруссии. Третьими и четвертыми бумерангами станут те, что США запустили против Китая и Тайваня, а также стран бывшей Югославии. Пятым же станет окончание долларового господства, заключили обозреватели.

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