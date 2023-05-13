Алжир и Азербайджан не смогут отказаться от топлива «Газпрома»

Согласно оценкам ENTSOG, газовый транзит по «Турецкому потоку» в первые четыре месяца текущего года снизился на 720 миллионов кубических метров, а через пункт «Травизо» — на 4,6 миллиарда «кубов». В то же время такие экспортеры СПГ, как Алжир и Азербайджан, не смогли компенсировать даже трети сокращения поставок на европейский юг, нарастив их на 1,2–1,4 миллиарда «кубов».