Алжир и Азербайджан не смогут отказаться от топлива «Газпрома»

Европейские политики рассчитывают на дополнительные закупки газа у Азербайджана и Алжира для того, чтобы отказаться от энергоносителей из России. Но рост поставок пока оставляет желать лучшего, передает EA Daily.
Экспортеры газа по трубопроводам на сегодняшний день сильно проигрывают на фоне поставщиков СПГ. При этом теплая зима помогла европейскому региону пережить отопительный сезон без дефицита газа на фоне уменьшения поставок «Газпрома».
Согласно оценкам ENTSOG, газовый транзит по «Турецкому потоку» в первые четыре месяца текущего года снизился на 720 миллионов кубических метров, а через пункт «Травизо» — на 4,6 миллиарда «кубов». В то же время такие экспортеры СПГ, как Алжир и Азербайджан, не смогли компенсировать даже трети сокращения поставок на европейский юг, нарастив их на 1,2–1,4 миллиарда «кубов».