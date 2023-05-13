«Вы умираете за тьму»: Прилепин обратился к заказчикам своего убийства

Российский писатель Захар Прилепин дал эксклюзивное интервью, посвященное покушению на его жизнь. В ходе беседы с главным редактором Федерального агентства новостей Кристиной Масенковой он обратился к заказчикам своего убийства.
Прилепин подчеркнул, что между его возвращением из зоны СВО и попыткой покушения на его жизнь есть прямая связь. По словам писателя, его легче найти в России, чем в зоне огневого поражения, так как телефонов у него с собой нет.
«В России неизбежно есть связь — ну, не уйду же я в скит. Да и что скит — там тоже геолокация есть», — отметил он в интервью, опубликованном на сайте Федерального агентства новостей.
Несмотря на то, что в ходе покушения Прилепин получил переломы обеих ног, он намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции. По словам врачей, сделать это он сможет не раньше, чем через полгода. Писатель также обратился к заказчикам своего убийства.
«Россия неизбежно однажды победит. Вы умираете за тьму», — заявил он.
Покушение на жизнь Захара Прилепина было совершено 6 мая. Его автомобиль был подорван в Нижегородской области. В результате диверсии погиб ветеран боевых действий Александр Шубин, сопровождавший писателя. Подозреваемый в совершении покушения был задержан правоохранительными органами.