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Молдавские власти интересуются импортом газа из Греции для его хранения на Украине

Экономика
Молдавские власти интересуются импортом газа из Греции для его хранения на Украине

Молдавские власти заинтересовались закупкой газа из Греции и его хранением на территории Украины. Об этом заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, о чем он написал в соцсетях, передает РИА Новости.

Он также рассказал о заседании молдавско-греческой межправкомиссии. Встреча прошла в Кишиневе. Участие в ней принял сам Парликов, а также глава дипломатического ведомства Греции Константинос Фрагояннис.

По словам греческого министра, стороны обсудили сотрудничество молдавской Energocom и греческой DEPA, а также реализацию Александруполисского терминала сжиженного природного газа.

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