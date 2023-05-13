Молдавские власти интересуются импортом газа из Греции для его хранения на Украине

Молдавские власти заинтересовались закупкой газа из Греции и его хранением на территории Украины. Об этом заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, о чем он написал в соцсетях, передает РИА Новости.
Он также рассказал о заседании молдавско-греческой межправкомиссии. Встреча прошла в Кишиневе. Участие в ней принял сам Парликов, а также глава дипломатического ведомства Греции Константинос Фрагояннис.
По словам греческого министра, стороны обсудили сотрудничество молдавской Energocom и греческой DEPA, а также реализацию Александруполисского терминала сжиженного природного газа.