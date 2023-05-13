Турецкая оппозиция раскрыла планы по улучшению отношений с Россией

Турецкая оппозиция планирует улучшить отношения с Россией в случае победы на выборах главы государства. Об этом заявил лидер Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.
По словам политика, его команда нацелена на продуктивную работу с РФ на «межгосударственном и межведомственном уровнях». Кроме того, Анкара также стабилизирует отношения с США, Евросоюзом, Китаем и Японией, добавил он.
«Мы являемся партией, считающей необходимой поддерживать хорошие отношения с Россией. Не только с РФ, но и со всеми соседями», — подчеркнул кандидат в президенты в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Ранее действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил Кылычдароглу за слова о якобы вмешательстве России в избирательный процесс. В Кремле ответили, что такой сценарий недопустим.