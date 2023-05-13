Запад долгое время чувствовал себя безнаказанным, устраивая кризисные ситуации по всему миру. Впрочем, России удалось положить этому конец, считают авторы французского издания Observateur Continental.
Журналисты подчеркнули, что после начала украинского кризиса РФ сорвала маски с США и их союзников. Бесчестная сущность проамериканских стран стала очевидной, отметили аналитики. Кроме того, Москва провела черту между Западом и Востоком, цитирует авторов «ПолитРоссия».
«Западу, или, другими словами, крайнему планетарному меньшинству, ничего не остается, как полностью раскрыть свое отвратительное лицо перед подавляющим большинством народов мира», — считают в Observateur Continental.
В издании считают, что ситуация повергла США в ярость. Однако маховик многополярности уже раскручен, и блюстителям гегемонии остается лишь наблюдать за падением былой модели мироустройства.