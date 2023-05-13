OC: Россия положила конец безнаказанности Запада, отделив его от Востока

Журналисты подчеркнули, что после начала украинского кризиса РФ сорвала маски с США и их союзников. Бесчестная сущность проамериканских стран стала очевидной, отметили аналитики. Кроме того, Москва провела черту между Западом и Востоком, цитирует авторов «ПолитРоссия».