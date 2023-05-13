Второй гол «Зенита» в матче со «Спартаком» засчитали ошибочно

Второй гол «Зенита» в матче со «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) засчитали ошибочно. Об этом заявили в экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся 7 мая в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:3, а также досрочно оформили чемпионство.
Однако ЭСК РФС единогласно квалифицировала гол в ворота «Спартаком» как фол. По мнению экспертов, по результатам эпизода нужно было назначить штрафной. Уточняется, что бьющий по воротам нарушил правила в атакующей фазе.