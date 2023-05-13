США вооружат Украину ядерным оружием спустя время – Марков

По мнению Маркова, пока Вашингтон не будет передавать Украине ядерные вооружения, но по мере эскалации конфликта «США передаст ВСУ и тактическое ядерное оружие». Именно поэтому, уверен политолог, России нельзя «терять время» и пора переходить к военной мобилизации экономики и всего общества.