США вооружат Украину ядерным оружием спустя время – Марков

После ракетных ударов 13 мая по Луганску, впервые за долгое время нанесенными ранее переданными ВСУ западными ракетами средней дальности, нет никаких сомнений в том, что НАТО постепенно передаст украинской «прокси армии» весь набор вооружений, заявил экс-депутат Госдумы РФ и политолог Сергей Марков.
По мнению Маркова, пока Вашингтон не будет передавать Украине ядерные вооружения, но по мере эскалации конфликта «США передаст ВСУ и тактическое ядерное оружие». Именно поэтому, уверен политолог, России нельзя «терять время» и пора переходить к военной мобилизации экономики и всего общества.
«Россия и так потеряла много времени. Задержка ввода войск на 8 лет. <…> Сейчас, когда НАТО и украинский режим проводят быструю тотальную мобилизацию, а Россия тянет время, - в таких условиях время начинает работать против России. И удары ракет указывают на это», – сообщил Марков в Telegram.
Ранее сообщалось, что спецслужбы проверяют информацию о падении двух российских истребителей и двух военных вертолетов в Брянской области. Об основных версиях произошедшего, включая работу диверсантов – в нашей статье.