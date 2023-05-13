Массовая «стерилизация» детей несознательного возраста будет проводиться на Украине. Об этом сообщил зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил, что в ряде стран Запада детям с раннего возраста уже предлагают сменить пол. Для этого им назначают гормоны, которые подавляют половое развитие. В будущем такие люди не могут физически стать отцами и матерями, что фактически является «стерилизацией».
«Это закономерный результат плана (который реализуется на Украине — ред.) — искалеченные жизни тысяч детей», — приводит слова представителя РПЦ РИА Новости.
Силы, которые стоят за конфликтом Украины и России, будут насаждать украинцам антихристианские ценности. Это приведет к разрушению традиционных семей и заключению гей-браков.