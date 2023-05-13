New York Times: США и Европе выгодно поражение Эрдогана на предстоящих выборах в Турции

Европа и Соединенные Штаты желают увидеть проигрыш действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на грядущих выборах главы государства. Об этом пишет газета New York Times.
По мнению авторов, такой расклад выгоден Западу по ряду причин. Во-первых, Россия потеряет важного экономического и дипломатического партнера. Во-вторых, Эрдоган не устраивал западных политиков в вопросе поддержки их ценностей.
«В США и ЕС считают, что Эрдоган отошел от европейских ценностей и норм, таких как верховенство права и свобода прессы. Также Турция получает преференции от дешевых российских энергоресурсов и туризма», — сказано в статье.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе на грядущих выборах. Он подчеркнул, что за весь период правления смог добиться свободы и независимости для страны.