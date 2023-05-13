«При всем уважении к военным экспертам проясню ситуацию»: Пригожин рассказал о планах ВСУ по наступлению

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о ситуации на Бахмутском направлении, планах ВСУ при контрнаступлении и непонимании обстановки со стороны генералов в Генштабе ВС РФ.
Украинская сторона наносит точечные удары, и это нормальная тактика. Подразделения ЧВК «Вагнер» должны были закрыть Бахмут (Артемовск) и выставить рубеж обороны — по дороге в сторону Славянска. Далее отсечь всю территорию до населенного пункта Часов Яр, Северска и обезопасить Лисичанск и Северодонецк. Однако из-за того, что в Минобороны РФ делали все, чтобы сократить численность «вагнеровцев», реализовать это не удалось.
«Для того, чтобы закрыть все кривотолки, при всем уважении к военным экспертам, давайте проясню ситуацию, что значит контрнаступление Украины. Кстати, насколько я знаю, принято решение в генеральном штабе противодействовать этому контрнаступлению и исключить слово "контрнаступление" из лексикона. Теперь мы это называем разведкой боем, которую, безусловно, мы отбиваем. Дальше перегруппировка на более выгодные позиции российских войск, сейчас мы об этом поговорим», — рассказал Пригожин в опубликованном его пресс-службой видео.
Первый удар ВСУ, по словам создателя ЧВК «Вагнер», будет нанесен в направлении Берховки, далее — дорога на Часов Яр, удар по дороге от Славянска до Бахмута, затем — Раздоловка, Переездная, Клещеевка, Соледар, Покровское, Кленовое, а также Курдюмовка, Озаряновка, чтобы выйти в тыл.
Кроме того, задачей противника является установление контроля над водными преградами и высотами, так как беспилотники могут не летать из-за плохой погоды или радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но современная техника дает возможность наблюдения на 25-30 километров.
«Вот, собственно говоря, замысел противника: отрезать группировку ЧВК "Вагнер", отрезать все основные выступы фронта, выровнять его и широким фронтом, совершая точечные удары, смотреть, куда они просочатся, чтобы заходить внутрь нашей обороны, чтобы ее резать по частям. Еще раз: слона едят по частям. Отрезают по маленькому кусочку. Не надо пытаться запихать его на вертел целиком, как это пытались сделать наши великие гении», — подчеркнул основатель «оркестра».
В завершение Пригожин раскритиковал существующую систему, где есть «паркетные генералы», есть солдаты, которые погибают, и есть «прокладки», но все они «тряпочные». При этом тем, кто не подчиняется системе, «вышибают зубы». Как итог — взаимодействия между Генштабом ВС РФ и солдатами нет, потому что «прокладки» не выполняют приказов, заключил создатель ЧВК «Вагнер».