«При всем уважении к военным экспертам проясню ситуацию»: Пригожин рассказал о планах ВСУ по наступлению

В завершение Пригожин раскритиковал существующую систему, где есть «паркетные генералы», есть солдаты, которые погибают, и есть «прокладки», но все они «тряпочные». При этом тем, кто не подчиняется системе, «вышибают зубы». Как итог — взаимодействия между Генштабом ВС РФ и солдатами нет, потому что «прокладки» не выполняют приказов, заключил создатель ЧВК «Вагнер».