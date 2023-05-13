Глава СК РФ Бастрыкин призвал национализировать основные отрасли экономики страны

Основные отрасли экономики России необходимо национализировать. К этому призвал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума, передает РИА Новости.
По словам Бастрыкина, властям России нужно поддерживать экономическую безопасность в реалиях вооруженного противостояния. Одним из необходимых этапов может стать национализация главных сфер российской экономики.
Председатель СК РФ ранее выдвинул предложение о возвращении такой меры, как конфискация имущества, в рамках наказания за уголовные преступления.