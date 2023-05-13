МВФ требует от Пакистана увеличения суммы кредита до 8 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул требование пакистанским властям об увеличении суммы кредита для погашения внешнего долга, передает The Express Tribune.
Данное условие, как сообщает издание, является основным для дальнейшего льготного финансирования этой южноазиатской страны. При этом требуемое МВФ увеличение суммы составит 2 млрд долларов — до 8 млрд долларов.
Предоставить Пакистану 1,1 млрд долларов, которые запрашивали власти, в финансовой организации могут только после получения страной кредитов на 8 млрд долларов, заявил пресс-секретарь МВФ Джули Козак.