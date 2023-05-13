Минздрав России уточнил, при каких заболеваниях нельзя получить соцобслуживание на дому

Министерство здравоохранения России сократило перечень заболеваний, при которых нельзя получить соцобслуживание на дому. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Кузнецов подчеркнул, что документ был значительно сокращен после консультации с экспертной группой. По его словам, из перечня были исключены пациенты с онкологическими заболеваниями, пороками развития лица и черепа, а также хроническими болезнями кожи, сообщает издание «Российская газета».
Отмечается, что соцуслуги не будут оказываться людям, страдающим от туберкулеза с бактериовыделением. Кроме того, ограничения по-прежнему распространяются на пациентов с психическими расстройствами и склонностью к общественно-опасному поведению.