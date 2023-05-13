Минздрав России уточнил, при каких заболеваниях нельзя получить соцобслуживание на дому

Кузнецов подчеркнул, что документ был значительно сокращен после консультации с экспертной группой. По его словам, из перечня были исключены пациенты с онкологическими заболеваниями, пороками развития лица и черепа, а также хроническими болезнями кожи, сообщает издание «Российская газета».