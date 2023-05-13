Премьер Венгрии Орбан сравнил мечты Европы о единстве с планами Гитлера о мировом господстве

Мечты Европы о единстве схожи с планами лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера о мировом господстве. Таким мнением поделился глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Премьер отметил, что в Европе со времен падения Римской империи неоднократно делались попытки создать «рейх». Ситуация на сегодняшний день складывается похожим образом, добавил он.
«Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер — все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве», — объяснил Орбан.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против превращения Евросоюза в антикитайский блок.