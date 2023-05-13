Диверсия или засада из «зеленки»? Главные версии сбития авиации ВС РФ в Брянской области

Спецслужбы проверяют информацию о падении в Брянской области двух вертолетов Ми-8 и двух самолетов — Су-34 и Су-35. Ранее о крушениях сообщила Baza. По предварительным данным, все экипажи погибли.
Военные корреспонденты и СМИ рассматривают две версии произошедшего: удары по российской авиации новыми западными дальнобойными системами ПВО, появившимися в распоряжении ВСУ, а также атака диверсионной группы с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) с территории России.
Засада из «зеленки»
ВСУ могли действовать из засады своими силами ПВО, которые заранее были переброшены в приграничную зону, предполагает военкор Даниил Безсонов – таким образом, дистанция позволяла поразить авиацию ВС РФ. Это значит, что противник мог знать маршрут и время вылета российской авиационной группы.
«В данном конкретном случае, как и в некоторых предыдущих, должны разбираться офицеры военной контрразведки», – написал Безсонов в Telegram.
Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что созданная НАТО интегрированная система ПВО и «зеленка» лесов Брянщины и Черниговской области, ставшая «естественной маскировкой», позволяет бить по российским самолетам практически в упор из засад.
Версия с работой украинской диверсионной группы в Брянской области, вооружившейся ПЗРК, маловероятна, учитывая атаку на четыре борта, отмечает военный эксперт Борис Рожин. Он считает, что огонь велся ЗРК из приграничных районов Черниговской области. Немаловажно, что вертолеты и самолеты летели «на высоте» – то есть не ожидая атаки, не в боевом режиме.
«Ответственные за контроль границы структуры выдвижение ЗРК в приграничные районы проспали, в результате чего наши машины фактически попали в засаду, не ожидая огня ПВО противника», – написал Рожин в Telegram.
Удар от диверсантов?
Атака украинской ДРГ – наиболее худшая версия для РФ, поскольку это «откровенный перевод войны на российскую территорию со всеми вытекающими последствиями», пишет в Telegram военкор Владислав Шурыгин. Он считает эту версию «угрожающе вероятной», учитывая, что один из вертолетов Ми-8 и Су-34 были сбиты в одном районе.
Примечательно, что таких масштабных потерь в российской военной авиации, как 13 мая, не было с марта прошлого года.
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