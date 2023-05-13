Диверсия или засада из «зеленки»? Главные версии сбития авиации ВС РФ в Брянской области

Атака украинской ДРГ – наиболее худшая версия для РФ, поскольку это «откровенный перевод войны на российскую территорию со всеми вытекающими последствиями», пишет в Telegram военкор Владислав Шурыгин. Он считает эту версию «угрожающе вероятной», учитывая, что один из вертолетов Ми-8 и Су-34 были сбиты в одном районе.