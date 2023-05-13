В Португалии легализовали проведение эвтаназии

Законопроект, подразумевающий легализацию эвтаназии, был принят парламентом Португалии вопреки вето, которое наложил президент страны Марсело Ребелу ди Соуза.
Согласно тексту документа, неизлечимо больные граждане Португалии, которые достигли возраста 18 лет, смогут подавать прошение об эвтаназии. Ограничения будут распространяться на признанных психически недееспособными.
Это связано с тем, что пациенты с таким диагнозом неспособны самостоятельно принимать подобные решения. Как сообщают местные СМИ, глава государства подпишет законопроект в течение восьми дней.
Законопроект об эвтаназии вызвал множество споров в Португалии. Противники этого процесса настаивают на проведении референдума.