Жители Нью-Йорка предложили вооружить Путина вместо Украины и «остановить Киев»

Жители Нью-Йорка исправили стикер, висящий на улице в поддержку Украины. Соответствующими кадрами поделился американский журналист Джереми Лоффредо.
Представитель СМИ обратил внимание на исправленный в пользу России стикер. Подробности приводит РИА Новости.
«Отправьте оружие Путину. Остановите Украину», — гласит новая фраза.
Подписчики Лоффредо в соцсетях нашли эту шутку удачной. Ведущий Майк Криспи отметил, что «не все герои носят плащи». Другой комментатор пообещал угостить выпивкой того, кто это сделал.
Изначально стикер нес антироссийский посыл. Однако жители Нью-Йорка поменяли слова местами, а призыв приобрел противоположный смысл.