Гигантские автомобильные пробки образовались в Риме из-за приезда Зеленского

На центральных улицах итальянской столицы в субботу, 13 мая, образовались огромные автомобильные пробки. Причиной этого стал визит в Рим президента Украины Владимира Зеленского.
Встреча главы Украины и премьера Италии Джорджи Мелони проходит в правительственном Дворце Киджи. Район вокруг здания перекрыла полиция, что привело к изменению автобусных маршрутов. Это привело к возникновению заторов, передает РИА Новости.
Власти также решили из соображений безопасности закрыть воздушное пространство над городом. В некоторых районах дежурят снайперы, кинологи и саперы.
Напомним, в Риме у Зеленского также назначены встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и папой римским Франциском.