Глава СК Бастрыкин заявил о коррупции при выполнении оборонзаказа

Корпорации прибегают к коррупции и воровству при выполнении оборонзаказа. Соответствующее заявление сделал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Глава ведомства подчеркнул, что подобная ситуация складывается в тяжелое для страны время.
«Мошеннические схемы реализуются даже в сфере оборонной промышленности. <...> Дальше уже просто ехать некуда», — сказал Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее сообщил, что за 2022 год ущерб от коррупционных преступлений в стране перешел черту в 37 миллиардов рублей.