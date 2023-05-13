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Глава СК Бастрыкин заявил о коррупции при выполнении оборонзаказа

Политика
Глава СК Бастрыкин заявил о коррупции при выполнении оборонзаказа

Корпорации прибегают к коррупции и воровству при выполнении оборонзаказа. Соответствующее заявление сделал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Глава ведомства подчеркнул, что подобная ситуация складывается в тяжелое для страны время.

«Мошеннические схемы реализуются даже в сфере оборонной промышленности. <...> Дальше уже просто ехать некуда», — сказал Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее сообщил, что за 2022 год ущерб от коррупционных преступлений в стране перешел черту в 37 миллиардов рублей.

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