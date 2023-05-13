Соцсеть ЯRUS выступила инфопартнером традиционного фестиваля «Праздник Корюшки — 2023» в Петербурге

Фестиваль проходит с 13 по 14 мая в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. В этом году «Праздник корюшки» проводится уже в 20-й раз. Однако его история значительно более интересная. Основатель Северной столицы Петр I называл корюшку «царь-рыбой», и в 1708 году прошло первое тематическое мероприятие, посвященное корюшке. Спустя около 300 лет традиция продолжилась.