Соцсеть ЯRUS выступила инфопартнером традиционного фестиваля «Праздник Корюшки — 2023» в Петербурге

Сегодня стартовал традиционный петербургский фестиваль «Праздник Корюшки — 2023». Там можно встретить всех — знаменитостей, журналистов, активистов и простых горожан, которые пришли угоститься «адмиральской ухой», жареной корюшкой или принять участие в развлекательной программе. Подробнее о мероприятии рассказали в соцсети ЯRUS, которая стала информационным партнером праздника.
Фестиваль проходит с 13 по 14 мая в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. В этом году «Праздник корюшки» проводится уже в 20-й раз. Однако его история значительно более интересная. Основатель Северной столицы Петр I называл корюшку «царь-рыбой», и в 1708 году прошло первое тематическое мероприятие, посвященное корюшке. Спустя около 300 лет традиция продолжилась.
«Общенародный "Праздник корюшки" — хороший пример петербургского событийного туризма. ЯRUS присоединился в качестве официального инфопартнера, ведь это мероприятие, которое активно привлекает туристов со всех уголков страны. Мы очень рады поддерживать активность вместе с организаторами фестиваля», — считает директор отдела маркетинга соцсети ЯRUS Екатерина Кулакова.
Организатор праздника Валерий Веткин рассказал о многочисленных развлечениях фестиваля: мастер-классы по живописи или изготовлению и запуску воздушных змеев, лекции о здоровье, яхтинг и многое другое. «Корюшка объединяет людей» — такой слоган у мероприятия в этом году.
Напомним, ЯRUS является российской социальной сетью с большим разнообразием сервисов. Там можно послушать музыку, узнать о грядущих событиях, увидеть полезные или развлекательные видео и сюжеты. Также в этой соцсети есть аудиосказки для детей и взрослых в исполнении знаменитостей.