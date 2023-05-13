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Newsweek: арсенал Путина вызывает у НАТО неподдельный ужас

Политика
Newsweek: арсенал Путина вызывает у НАТО неподдельный ужас

Боевой арсенал России во главе с президентом Владимиром Путиным представляет для НАТО настоящую опасность. Об этом информирует издание Newsweek.

Речь идет о подводном флоте. По словам автора статьи, Запад признал мощь военной техники РФ, поэтому стремится догнать ее в гонке вооружений. Кроме того, на США наводит ужас тот факт, что Россия способна нанести удар по территории.

«Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы», — добавил автор статьи.

Черноморский флот 13 мая отмечает 240-летие со дня основания. В Севастополе, где находится его штаб, состоятся торжественные мероприятия.

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