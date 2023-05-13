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Посвященный советским воинам памятник во Львовской области демонтировали по решению властей

Общество
Посвященный советским воинам памятник во Львовской области демонтировали по решению властей

Демонтаж очередного памятника, посвященного советским воинам, произошел в Львовской области Украины. Там снесли фигуру скорбящей матери и часть стелы с изображением солдата.

Работы проводились по решению властей в рамках закона о декоммунизации, который был принят на Украине в 2015 году. О демонтаже памятника в селе Пникут Львовской области сообщили местные СМИ.

«На территории Мостиской общины в селе Пникут демонтировали фигуру скорбной матери и часть стелы с барельефным изображением воина советской армии», — говорится в сообщении.

В общине осталось еще 10 объектов, которые также подлежат сносу. Все они связаны с советским периодом. Работы по демонтажу запланированы до конца месяца.

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