Швейцария разрешила передавать свое оружие Украине для контрнаступления ВСУ

Примечательно, что до этого Берн сохранял нейтралитет насчет украинского конфликта. При этом законом о военном снаряжении стране запрещалось отправлять вооружение третьим странам, где ведутся боевые действия. Именно из-за этого закона Швейцария ранее отказала Германии в поставках боеприпасов для немецкого танка Gepard.