Швейцария разрешила передавать свое оружие Украине для контрнаступления ВСУ

Швейцария одобрила поставки военной техники и вооружений Украине для операции по контрнаступлению.
Сообщается, что швейцарский парламент и Национальный и муниципальный советы проголосовали за принятие поправки к Закону о военном снаряжении. Благодаря поправкам, украинские войска вскоре могут получить военную помощь от Швейцарии.
Примечательно, что до этого Берн сохранял нейтралитет насчет украинского конфликта. При этом законом о военном снаряжении стране запрещалось отправлять вооружение третьим странам, где ведутся боевые действия. Именно из-за этого закона Швейцария ранее отказала Германии в поставках боеприпасов для немецкого танка Gepard.