Турция планирует стать энергетической державой благодаря поставкам российских ресурсов

Турция всегда считалась потребителем нефтегазовых ресурсов, а не производителем. Но в ближайшие годы страна намерена занять важное место на западном сырьевом рынке как поставщик, пишет «Московский комсомолец».
План внушительный, но осуществить его можно, в частности, за счет новых крупных месторождений, запасами которых Турция сможет удовлетворить не только внутренний спрос, но и частично потребность европейских стран.
Также Анкара активно закупает углеводороды в других странах, являясь спекулянтом и наживаясь на перепродаже чужих ресурсов. Например, турецкие компании активно приобретают российские газ и нефть, а власти страны еще и требуют у РФ дополнительных преференций. Например, Россию попросили отсрочить погашение долга за ранее импортированный газ суммой 600 млн долларов.