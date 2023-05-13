Турция планирует стать энергетической державой благодаря поставкам российских ресурсов

Также Анкара активно закупает углеводороды в других странах, являясь спекулянтом и наживаясь на перепродаже чужих ресурсов. Например, турецкие компании активно приобретают российские газ и нефть, а власти страны еще и требуют у РФ дополнительных преференций. Например, Россию попросили отсрочить погашение долга за ранее импортированный газ суммой 600 млн долларов.