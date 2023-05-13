Риттер назвал удары БПЛА по Кремлю актом политического терроризма

В интервью телеканалу «360» он объяснил, что с военной точки зрения инцидент не стоит расценивать как атаку, поскольку не было зафиксировано ущерба, и никто не был убит. По мнению эксперта, не зря это произошло за шесть дней до Дня Победы, ведь целью организаторов было напугать россиян.