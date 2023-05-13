Риттер назвал удары БПЛА по Кремлю актом политического терроризма

Атака беспилотников украинской армии по зданию московского Кремля является актом политического терроризма. Такое мнение высказал американский военный эксперт Скотт Риттер.
В интервью телеканалу «360» он объяснил, что с военной точки зрения инцидент не стоит расценивать как атаку, поскольку не было зафиксировано ущерба, и никто не был убит. По мнению эксперта, не зря это произошло за шесть дней до Дня Победы, ведь целью организаторов было напугать россиян.
«Идея была напугать Россию, напугать русских, подтолкнуть страну не проводить парад. Но он состоялся. В России был салют. Русские и лидер России не хотят быть напуганными», — сказал Риттер.
Помимо этого, он добавил, что считает удары дронами по Кремлю политическим актом терроризма против «сильных и объединенных русских», а у организаторов не имеется ни одного шанса на успех.