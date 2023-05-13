Соединенные Штаты сложно назвать пионерами демократии из-за «черной истории», полной жестокости и кровопролития. К такому выводу пришли авторы иностранного издания As-Sabeel.
Журналисты напомнили, что безжалостность страны простирается до самого ее зарождения, когда колонисты истребляли коренное население материка. Далее Вашингтон продолжил следовать этому курсу, спровоцировав вооруженные конфликты в десятках государств. Не забыли авторы упомянуть и о единственных в истории ядерных бомбардировках Японии.
«Соединенные Штаты — это самое кровавое государство в мире», — подытожили в As-Sabeel.
В настоящее время Вашингтон активно спонсирует украинский кризис. Страна помогает киевским националистам не только оружием, но и финансами.