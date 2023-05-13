As-Sabeel припомнила США самые кровавые эпизоды в истории страны

Журналисты напомнили, что безжалостность страны простирается до самого ее зарождения, когда колонисты истребляли коренное население материка. Далее Вашингтон продолжил следовать этому курсу, спровоцировав вооруженные конфликты в десятках государств. Не забыли авторы упомянуть и о единственных в истории ядерных бомбардировках Японии.