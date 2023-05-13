Глава Нижегородской области заявил, что Прилепин находится в бодром настроении после операции

Перенесший операцию писатель Захар Прилепин находится в бодром настроении. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, медики провели долгую и высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног. Об этом Никитин написал на своем канале в Telegram.
«Федеральные специалисты очень высоко оценивают работу нижегородских медиков! Еще раз благодарю всю команду, всех, кто помогает в восстановлении!» — сообщил губернатор.
Он добавил, что вчера вечером Прилепин пришел в сознание. Уже сегодня он пребывает в хорошем и бодром настроении.
Напомним, что автомобиль писателя взорвали на трассе в Нижегородской области 6 мая. На месте скончался его охранник, а сам Прилепин был ранен. Позже полиция задержала мужчину, которому предъявили обвинения по статьям о теракте.