«Блатной феодализм». Губернаторам Сибири грозит отставка из-за лесных пожаров

Но возложить ответственность исключительно на «шашлычников» было бы опрометчиво. Совпадение ли, но в прошлом году Свердловская область стала единственным регионом в Уральском федеральном округе, который признали не готовым к пожароопасному сезону – администрация Куйвашева не успела заключить контракты на охрану лесов. Тогда выгорело 14 тысяч гектаров, в этом году – 120 тысяч гектаров живого леса.