«Блатной феодализм». Губернаторам Сибири грозит отставка из-за лесных пожаров

Несколько губернаторов могут поплатиться должностью за лесные пожары, бушующие в Тюменской, Свердловской и Курганской областях.
Местным властям задали «трепку» едва ли не на уровне президента РФ. Ошибки и неготовность региональных властей к природным пожарам прямым текстом признал президентский полпред в УрФО Владимир Якушев.
«[Нужно] провести масштабную работу над ошибками и устранить все недоработки, которые были допущены при подготовке к пожароопасному периоду», – отметил Якушев на оперативном совещании в полпредстве.
В Госдуме же откровенно заявляют, что леса продолжают гореть из-за системы «блатного феодализма». Но отвечать, скорее всего, придется именно губернаторам. В пожарах есть погибшие и пострадавшие – значит, должны быть и виновные.
Первый «на вылет» – глава Курганщины
Губернаторское кресло шатается под главой Курганщины Вадимом Шумковым, чья «истерика» из-за пожаров в Telegram-канале оказалась запоздалой. Шумков призывал земляков «не давать ничего жечь» злоумышленникам и вступать в противопожарные патрули, но при этом опроверг слухи о намеренных поджогах, попросив «не распространять сплетни по соцсетям».
Также губернатор пожаловался, что региону «очень сложно финансово и организационно» бороться с огнем и одновременно поддерживать местных участников СВО. Вероятно, так Шумков объясняет то, что материальная помощь при потере имущества в результате пожаров, по сообщениям региональных властей, составит всего от 10 до 50 тысяч рублей.
Первый срок Шумкова, истекающий в следующем году, может стать последним: к началу пожароопасного сезона на Курганщине так и не заключили контракты на авиамониторинг лесов, отмечает издание «Акценты». Итог – более 5 тысяч сгоревших домов и гибель минимум 25 человек. А к борьбе с огнем при этом привлекаются добровольцы.
Политолог Дмитрий Орлов отмечает «негативный медиа-фон» вокруг губернатора Шумкова, связанный с критикой за плохую подготовку к огнеопасному сезону и «безрезультатную борьбу с лесными пожарами». Сам Шумков оправдывается: мол, из-за ветра «остановить огонь крайне сложно даже с применением авиации».
Повод попрощаться с главой Урала
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обрушился на любителей шашлыков, обещая начать разговаривать с ними «по-плохому» и «получить деньги с каждого нарушителя».
Но возложить ответственность исключительно на «шашлычников» было бы опрометчиво. Совпадение ли, но в прошлом году Свердловская область стала единственным регионом в Уральском федеральном округе, который признали не готовым к пожароопасному сезону – администрация Куйвашева не успела заключить контракты на охрану лесов. Тогда выгорело 14 тысяч гектаров, в этом году – 120 тысяч гектаров живого леса.
Не красит Куйвашева и то, что на места пожаров он выезжал лишь однажды, отмечают СМИ, тушить леса призывал волонтеров и просил помощи федеральных властей. Почему региональные власти не усилили авианаблюдение в канун майских праздников – загадка.
За тюменского губернатора ответят силовики
Наименее подвержен санкциям за неготовность к сезону пожаров губернатор Тюменской области Александр Моор, считают эксперты — за случившееся ответят нижестоящие чиновники или сотрудники МЧС и силовики, «которые не уследили за шашлыками», отмечает политконсультант Сергей Маркелов.
«У нас ведь коллективная ответственность, а в ней все устроено так, что ништяки получают самые высшие эшелоны власти, а если возникает какой-то негативный фактор – то получают самые низшие», – заявил Маркелов в комментарии «Клубу регионов».
Так или иначе, полпред Якушев поддержал Моора перед сентябрьскими выборами губернатора Тюменской области, сообщали источники URA.ru. Не исключено, что Моора «огонь не возьмет».
Карьерные риски Моора, как и вышеперечисленных губернаторов, прямо пропорциональны масштабу лесных пожаров. Так, в Тюменской области сгорело около 2 тысяч гектаров – но не 120 же тысяч, как на Свердловщине.
Задание Путина провалено?
И ведь на фоне этого не лишним будет напомнить, что ровно год назад президент Владимир Путин ввел KPI для губернаторов. Одним из критериев эффективности их работы было предотвращение и тушение природных пожаров. Но региональные власти все равно принимают противопожарные меры «в момент острой нужды», отмечает политолог Илья Гращенков.
«Тушатся основные пожары, но не проводятся профилактические мероприятия, не прокапывается нужное количество траншей, не увлажняется почва, не пополняется парк авиации. Поэтому все эти KPI губернаторов сколько не выставляй, все равно в конечном итоге все будут ориентироваться на то, удалось локализовать пожар или не удалось», – сообщил Гращенков в Telegram.
Депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин считает, что Россия продолжает гореть из-за уничтожения лесоохранной системы и попыток региональных властей соответствовать нормам повышения KPI.
«Все силы одичалых строителей блатного феодализма, убивших лесоохрану, уходят на написание отчетов, "создание" презентаций и повышение KPI», – написал Делягин в Telegram.
В общем, однозначного ответа на вопрос «Кто виноват?» до сих пор нет. Но губернаторы областей, как ни крути, фигуры более чем заменяемые – управленцев-технократов и прочих выходцев «школ губернаторов» у госаппарата достаточно.