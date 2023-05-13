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Business Insider: Польша дорого заплатила за попытки отказа от энергоресурсов из России

Экономика
Business Insider: Польша дорого заплатила за попытки отказа от энергоресурсов из России

Попытки Польши отказаться от российских энергоресурсов дорого обошлись Варшаве, пишет издание Business Insider со ссылкой на данные экспертов Энергетического форума.

После обострения кризиса на Украине Польша в первых рядах заявила об отказе от энергоносителей из России. Такое решение привело к значительному увеличению затрат Варшавы на обеспечение страны такими ресурсами. По информации экспертов, польское руководство потратило на импорт энергоносителей 193 миллиарда злотых в 2022 году, что в два раза больше, чем годом ранее.

Примечательно, что Польша так и не смогла отказаться полностью от энергоносителей из РФ, лишь снизив их долю в импорте.

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