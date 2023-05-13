Business Insider: Польша дорого заплатила за попытки отказа от энергоресурсов из России

После обострения кризиса на Украине Польша в первых рядах заявила об отказе от энергоносителей из России. Такое решение привело к значительному увеличению затрат Варшавы на обеспечение страны такими ресурсами. По информации экспертов, польское руководство потратило на импорт энергоносителей 193 миллиарда злотых в 2022 году, что в два раза больше, чем годом ранее.