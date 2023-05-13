«Она просто все уничтожает, она выжигает»: Пригожин назвал бюрократию тяжелейшей раковой опухолью России

Бюрократия является тяжелейшей «раковой опухолью», которая уничтожает все. С таким заявлением выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Предприниматель ответил на запрос редакции Telegram-канала «Портфель Генштаба», сообщает пресс-служба компании «Конкорд». Его попросили прокомментировать информацию об отступлении российских военнослужащих с флангов ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута. Предприниматель подчеркнул, что он не может раскрывать истинные причины, по которым солдаты покидают окопы. Однако он высказался о сложившейся на фронте ситуации.
«Солдат сам по себе, он и в Африке солдат. Чтобы он воевал и не убегал из окопа от минометного огня, надо минометы гасить. И всеми подразделениями управлять, а за последние 10 лет управленцы стали не нужны», — заявил Пригожин.
По словам основателя «оркестра», в России отдают предпочтение не эффективным управленцам, а тем, кто «склоняется низко-низко при виде начальства». Пригожин считает, что по этой причине людей, которые могут принимать решения, практически нет.
«Все эти решения околовоенная бюрократия просто все уничтожает, она выжигает. Бюрократия в России — это тяжелейшая раковая опухоль, которая уничтожает все, в том числе и у военных», — отметил предприниматель.
Подытоживая, Пригожин подчеркнул, что рядовые военнослужащие чаще всего не виноваты в сложившейся ситуации, так как их бросают на произвол судьбы. По словам бизнесмена, он получает тысячи писем от солдат, которые желают перевестись из ВС России в ЧВК «Вагнер».