«Она просто все уничтожает, она выжигает»: Пригожин назвал бюрократию тяжелейшей раковой опухолью России

Подытоживая, Пригожин подчеркнул, что рядовые военнослужащие чаще всего не виноваты в сложившейся ситуации, так как их бросают на произвол судьбы. По словам бизнесмена, он получает тысячи писем от солдат, которые желают перевестись из ВС России в ЧВК «Вагнер».