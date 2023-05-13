Евросоюз намерен ввести санкции против российского «теневого флота»

Пока данный проект является лишь черновиком, поэтому многие моменты в нем не продуманы, но его могут реализовать. Тем временем участники «теневого» флота РФ не указывают окончательный пункт назначения и отключают автоматическую систему идентификации, благодаря чему нельзя отследить их перемещение. При этом они сохраняют страховки иностранных компаний.