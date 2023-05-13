Евросоюз намерен ввести санкции против российского «теневого флота»

В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может попасть запрет на посещение европейских портов для танкеров, которые будут заподозрены в «мошенничестве» с поставками российской нефти, пишет «Московский комсомолец».
Пока данный проект является лишь черновиком, поэтому многие моменты в нем не продуманы, но его могут реализовать. Тем временем участники «теневого» флота РФ не указывают окончательный пункт назначения и отключают автоматическую систему идентификации, благодаря чему нельзя отследить их перемещение. При этом они сохраняют страховки иностранных компаний.
Нефть перегружается с небольших танкеров на крупный, который и перевозит топливо на дальние расстояния. Примечательно, что такая перевалка происходит около берегов нескольких стран ЕС — Нидерландов, Испании и Греции. Однако танкеры не заходят в порты данных государств.