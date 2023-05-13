Сенатор Климов: Совфед изучит провокацию Польши с «переименованием» Калининграда

Сенаторы Совфеда проанализируют провокацию Польши с «переименованием» Калининграда. Соответствующее заявление сделал глава комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что вслед за Польшей подобную инициативу выдвинула Литва, которая предложила «переименовать» российский город в Караляучус. По его словам, так НАТО пытается подчинить всю Балтику.
«Рассмотрим и эту провокацию на выездном совещании нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета РФ 16 мая в Калининграде!» — заявил Климов.
С предложением «переименовать» Калининград в Крулевец выступила Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши.