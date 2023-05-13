РИА Новости: оппозиция Турции является инструментом США

Турецкая оппозиция под руководством кандидата в президенты республики Кемаля Кылычдароглу является инструментом США. Таким мнением поделился историк Мехмет Перинчек.
В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что советник Кылычдароглу Унал Чевикез ранее заявил о планах «напомнить России о членстве в НАТО» в случае победы оппозиции.
«"Стол шести" (собрания оппозиции в Турции. — Прим. ред.) и Кемаль Кылычдароглу — инструменты США», — подчеркнул Перинчек.
В Турции 14 мая пройдут всеобщие выборы. Кандидатами на пост президента страны стали действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и ультранационалист Синан Оган.