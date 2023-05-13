Путин поздравил дзюдоиста Адамяна с победой на чемпионате мира в Дохе

Президент России Владимир Путин поздравил дзюдоиста Армана Адамяна с триумфом на чемпионате мира в Дохе. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что Адамян вписал свою яркую победу в летопись российской школы дзюдо. Глава государства отметил лидерские качества, характер и волю спортсмена.
«Уважаемый Арман Азатович! От души поздравляю вас с триумфом», — говорится в письме.
Напомним, дзюдоист победил в весовой категории до 100 кг. В финале он оказался сильнее чеха Лукаша Крпалека.