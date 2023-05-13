«Залужный, я думаю, что в скором времени не только похвалит»: Пригожин прокомментировал мнение главкома ВСУ насчет Герасимова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал высокое мнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о начальнике Генштаба РФ Валерии Герасимове. По его мнению, украинского военачальника просто-напросто устраивает незавидное положение российской стороны.
Пригожин подчеркнул, что не может согласиться с Залужным из-за нахождения по разные стороны баррикад. Однако он считает, что украинский генерал небезосновательно хвалит начальника Генштаба.
Бизнесмен предположил, что основанием для этого могло послужить то, что Вооруженные силы РФ оставляют позиции на ключевых высотах, а ЧВК «Вагнер» не получает достаточное количество снарядов.
«Поэтому Залужный, я думаю, что в скором времени не только похвалит, но и какую-нибудь государственную награду выпишет в адрес тех чиновников, околовоенных, хочу подчеркнуть, потому что военными их назвать нельзя, выпишет какую-нибудь госнаграду для того, чтобы отметить заслуги перед Украиной», — отметил бизнесмен в аудиокомментарии, который опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин рассказал, что получил «забавную» SMS-ку от ветерана Генштаба РФ. Автор текста заявил, что наверняка после статьи австралийского военного специалиста о Герасимове украинские бойцы начнут внимательно отслеживать перемещение «полководца», чтобы «не зашибить ненароком», поскольку такие руководители на российской стороне — залог их успеха.
В заключение бизнесмен добавил, что за ночь подразделения ЧВК «Вагнер» продолжили продвижение в «гнезде» Бахмута (Артемовска). «Музыкантам» удалось захватить еще три объекта.