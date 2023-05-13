«Залужный, я думаю, что в скором времени не только похвалит»: Пригожин прокомментировал мнение главкома ВСУ насчет Герасимова

Пригожин рассказал, что получил «забавную» SMS-ку от ветерана Генштаба РФ. Автор текста заявил, что наверняка после статьи австралийского военного специалиста о Герасимове украинские бойцы начнут внимательно отслеживать перемещение «полководца», чтобы «не зашибить ненароком», поскольку такие руководители на российской стороне — залог их успеха.