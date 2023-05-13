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Российские артиллеристы ударили по месту дислокации теробороны ВСУ под Херсоном

Армия
Российские артиллеристы ударили по месту дислокации теробороны ВСУ под Херсоном

Артиллерия российских войск минувшей ночью нанесла сокрушительный удар по месту размещения подразделения бригады украинской территориальной обороны в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно представленной информации, операция российской армии проводилась вблизи населенного пункта Зеленовка. Подразделения ВСУ понесли потери среди личного состава и военной техники.

«Потери противника: шесть единиц автомобильной техники, десять погибших военных ВСУ, восемь раненых», — поделился источник.

Также стало известно, что артиллерия нанесла огневое поражение буксируемой пушке «Гиацинт-Б» с боекомплектом в районе Приозерного. Украинские войска лишились пяти человек личного состава, еще трое военных получили ранения.

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