Российские артиллеристы ударили по месту дислокации теробороны ВСУ под Херсоном

Артиллерия российских войск минувшей ночью нанесла сокрушительный удар по месту размещения подразделения бригады украинской территориальной обороны в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на источник.
Согласно представленной информации, операция российской армии проводилась вблизи населенного пункта Зеленовка. Подразделения ВСУ понесли потери среди личного состава и военной техники.
«Потери противника: шесть единиц автомобильной техники, десять погибших военных ВСУ, восемь раненых», — поделился источник.
Также стало известно, что артиллерия нанесла огневое поражение буксируемой пушке «Гиацинт-Б» с боекомплектом в районе Приозерного. Украинские войска лишились пяти человек личного состава, еще трое военных получили ранения.