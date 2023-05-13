Newsweek: США сохраняют свою зависимость от России в поставках ключевого сырья

Соединенные Штаты продолжают быть зависимыми от России в поставках ключевого сырья. На это обратила внимание Анна Скиннер в статье для издания Newsweek, имея в виду ядерное топливо.
Она указала, что обогащение урана является узкоспециализированным процессом, способным осуществляться лишь в некоторых странах, таких как Россия. Именно Москва обладает одними из крупнейших в мире запасов урана.
Предприятия в США дорого платят за топливо своих реакторов, отмечается в материале. Из этого следует, что они финансируют во время конфликта и Москву, и Киев.
По всей американской территории числится 93 реактора, обеспечивающих 20% национальной энергии. Четверть ядерных ресурсов, нужных для выработки этой энергии, поступает непосредственно от Росатома, заключила журналист.