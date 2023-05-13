Олимпийская чемпионка Бобровникова сообщила, что ей диагностировали рак

Гандболистка Владлена Бобровникова сообщила о неутешительном диагнозе. У олимпийской чемпионки нашли опухолевое заболевание лимфатической системы.
Бобровникова сообщила, что ей диагностировали лимфому Ходжкина. Болезнь обнаружили в апреле. Теперь спортсменка проходит лечение в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России в Ростове-на-Дону.
«ПЭТ-КТ показала, что во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Нужно было как можно скорее класть меня на химиотерапию», — передает слова олимпийской чемпионки сайт гандбольного клуба «Ростов-Дон».
Гандболистка сообщила, что ей предстоит пройти четыре курса химиотерапии и восстановительное лечение. Бобровникова призналась, что надеется выйти в ремиссию.