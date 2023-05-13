Более 170 объектов инфраструктуры на Украине получили повреждения за последние сутки

Свыше 170 объектов инфраструктуры Украины получили значительные повреждения за последние сутки. Об этом заявили представители военного медиацентра «Украина» со ссылкой на данные минобороны страны.
Случаи повреждения объектов инфраструктуры были зафиксированы в разных регионах страны, в том числе в Хмельницкой и Николаевской областях. Отмечается, что в ночь на субботу, 13 мая, воздушная тревога также была объявлена в Киеве и Львовской областях. Точной информации о поврежденных объектах предоставлено не было.