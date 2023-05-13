Более 170 объектов инфраструктуры на Украине получили повреждения за последние сутки

Случаи повреждения объектов инфраструктуры были зафиксированы в разных регионах страны, в том числе в Хмельницкой и Николаевской областях. Отмечается, что в ночь на субботу, 13 мая, воздушная тревога также была объявлена в Киеве и Львовской областях. Точной информации о поврежденных объектах предоставлено не было.