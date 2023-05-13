Власти Польши желают установить контроль над Калининградской областью. Это может обернуться для них потерей независимости, пришли к выводу авторы китайского издания Sohu.
Варшава самовольно переименовала столицу российского региона. Согласно новому распоряжению, Калининград зовется Крулевецом. По мнению обозревателей КНР, Польша выдвинула большую провокацию против России.
Калининград всегда «мешал» Польше своим географическим расположением. Китайские аналитики уверены, что власти желают присоединить область к Польше, а переименование было лишь «первым шагом», передает «ПолитРоссия».
«По сути, Варшава решила пойти по тому же пути деруссификации, по которому шел Киев. Сначала стирается принадлежность объекта к России и русской культуре, потом предается забвению история, а после начинается стадия оспаривания прав на объект. Это не что иное, как промывание мозгов», – сделали неутешительный прогноз Польше в Sohu.
Авторы КНР подчеркнули, что РФ не станет терпеть такие выпады в свою сторону. В ответ она может воплотить в жизнь мечты поляков и присоединить их страну к Калининградской области в составе России, резюмировали они.