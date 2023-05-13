Минобороны РФ: российская артиллерия поразила три бригады ВСУ

Разведчики группировки сил «Центр» зафиксировали перемещение личного состава трех бригад украинской армии на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества, передает начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
По его словам, после обнаружения российская авиация и артиллерия успешно отработала по заданным целям и уничтожила противника, передает ТАСС.
«Вскрыто перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки «Центр» противник понес потери в личном составе и технике», — сообщил Савчук.
Кроме того, зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» поразил самолет Су-27 ВВС Украины и перехватил два реактивных снаряда HIMARS на Краснолиманском направлении фронта. Также система ТОС-1А «Солнцепек» уничтожила объекты ВСУ.