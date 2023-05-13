Граждан Финляндии начали лишать виз при попытке въехать в Россию

Сотрудники Пограничной службы России начали аннулировать визы граждан Финляндии, пытающихся въехать в страну. Как сообщает газета Helsingin Sanomat, финнов отправляют домой при попытке пересечь российскую границу.
Чаще всего российские пограничники аннулируют визы финнам, которые едут за покупками и бензином. Отмечается, что эти товары стоят в России значительно дешевле, чем в Финляндии. Случаи аннулирования виз были зафиксированы на пограничных пунктах Ваалимаа (Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное).
Предполагается, что причиной аннулирования документов стало использование деловых виз для покупок. Согласно российскому законодательству, посещение заправки или продуктового магазина не может считаться командировкой.